Juan Jesus è uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di mercato. Come ha scritto ieri su Twitter Gianluca Di Marzio, Porto e Zenit avrebbero chiesto informazioni sul giocatore e la risposta sui social del brasiliano al giornalista di Sky Sport non tarda ad arrivare: “Dici? Sei più informato di me. Fammi sapere quando arriveranno altri sondaggi”.



Il botta e risposta tra Juan Jesus e il giornalista di Sky continua. “Ciao JJ! Sono due grandi squadre comunque che hanno chiesto alla Roma di te, nessuno ti ha venduto e tantomeno io…. ho solo detto che sei corteggiato e dovresti esserne felice. Poi la regola non è che prima trattano con i club e poi si parla nel caso con il giocatore? Un abbraccio” scrive Gianluca di Marzio.



Pronta la risposta del brasiliano: “Grandi squadre sì, ma non più grandi della Roma. Infatti se trattano i club e poi con il giocatore, tu come fai a saperlo prima di me? Un abbraccio amico mio”.