Roma, Juric al centro delle contestazioni social: "Siamo persi, perché non gioca Hummels?"

La parabola diallaprosegue la sua traiettoria in discesa e dopo la sfida contro l'Union Saint-Gilloise in Europa League si carica di ulteriori polemiche. La Roma, ospite a Bruxelles della formazione belga, non convince e si fa rimontare il vantaggio di Mancini chiudendoper la squadra capitolina. Anche sui social, cresce laAdditato in particolare l'atteggiamento rinunciatario della formazione giallorossa, che ricorre in maniera costante all'interno dei commenti dei giallorossi. "Siamo persi e privi di emozioni" si legge con grande insistenza, come a sottolineare l'incompatibilità di questo modo di porsi con il focoso e emotivo ambiente romano. Non mancano i, dove la Roma ha raggiunto in 3 anni due finali e una semifinale. Intanto, impazza l'hashtag, di tendenza sui principali social.

Rappresentativo dell'insoddisfazione romanista è il caso di, arrivato a Roma per portare esperienza europea e relegato in fondo alla panchina, bollando la decisione come scelta tecnica. Una decisione che pare incomprensibile alla maggioranza dei tifosi giallorosii: "Perché anche questa volta non ha giocato?". E così si fa imponente, con il nome di Roberto Mancini tra i più chiacchierati, ma anche quelli di Potter Lampard e Paulo Sousa tra le piste d battere. Opzioni che la piazza acclama a gran voce: "Aspettiamo il comunicato".