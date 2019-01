Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, parla a la Gazzetta Sportiva di Totti e De Rossi: "Totti, De Rossi, Buffon e Messi mi hanno insegnato tanto. Anche perchè quando a 20 anni ti ritrovi pieno di soldi la testa può girarti. A quali allenatori sono più legato? Zeman, Pochettino e Conte. Antonio è il più grande, non solo a livello tecnico-tattico. Uno che ti dice le cose in faccia, ma che sa anche ascoltare"