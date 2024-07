Roma, la nuova tuta biancoceleste fa infuriare i tifosi: "È della Lazio"

. Il club giallorosso ha presentato oggi la nuova linea di abbigliamento tecnico per la stagione 2024/2025, scatenando l’ira dei tifosi giallorossi.Il motivo è legato alla tuta d’allentamento, che presenta una banda bianca sopra una fascia celeste, richiamando i colori della Lazio, i rivali storici.Il capo, realizzato da, non è passato affatto inosservato agli occhi dell’ambiente giallorosso, scatenando la rabbia social dei tifosi, che hanno chiesto immediatamente il ritiro della tuta.I profili social dell’Adidas sono stati letteralmente presi d'assalto dai tifosi della Roma che hanno esternato lamentele e malcontento per la tuta d’allenamento, al momento in vendita solo online.

E non finisce qui: secondo indiscrezioni sulla nuova terza maglia ci sarà il colore blu e la scritta 'ASR' sulla parte sinistra del petto.