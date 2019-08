Questa la situazione attuale degli infortunati della Roma, caso per caso:



- Nzonzi e Karsdorp: terapie a seguito dei lievi infortuni muscolari che hanno accusato.



- Gonalons prosegue il programma di recupero, come Riccardi che sta completando la fase di riatletizzazione.



- Pastore: individuale per via dei postumi dell’affaticamento muscolare dei giorni scorsi.



- Anche Veretout sta completando il suo percorso e lavora a parte.



- Santon rientra gradualmente in gruppo.