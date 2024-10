Getty Images

: raccoglie cinque palloni in fondo al sacco, senza i suoi interventi forse potevano essere anche di più. Non irreprensibile, però, in almeno due occasioni: dalla sua parte Bove spinge parecchio e lui soffre da matti. Cerca di cavarsela come può. Resta negli spogliatoi dopo aver rischiato il rosso in chiusura id primo tempo. Dal 46’ Baldanzi 5: doveva essere l’all-in di Juric. Semplicemente, non lo si vede mai: sonnecchia amabilmente prima su Kean che calcia indisturbato bucando Svilar e poi su Bove che serve un cioccolatino in mezzo per il 3 a 1. Un colabrodo

altro giocatore che si vede passeggiare mentre la Fiorentina scende a tutta velocità. Si evita guai peggiori autoescludendosi e beccandosi un rosso sacrosanto. Disastroil rigore concesso alla viola forse è generoso, ma la sua è una follia a pochi metri da Svilar. In tutto questo, Bove non lo tiene maivoto di stima per l’atteggiamento propositivo in campo. Anche se, anche lui, è troppo leggero contro il centrocampo viola che gli mangia in testasostituito dopo mezz’ora in cui i centrocampisti viola gli passano da tutte le parti. Un cambio che farà rumore.trova una traccia clamorosa a una manciata di secondi dal suo ingresso. Ottimo squillo in una serata in cui affonda malamente anche lui

mezz’ora in cui Dodò e Colpani lo fanno uscire pazzo. Davanti non pervenuto. Sostituito alla prima occasione utile.altro calciatore che vive una situazione pesantissima. E questo si riflette sulle prestazioni. Tanti errori, soprattutto in uscita, e zero coperturaserata durissima, fa quel che può. De Gea gli nega la rete su calcio piazzato. Il colpevole stasera non è lui, ma di certo ci si aspetta di qualcosa in più.esordio in un momento peggiore non poteva esserci. Lui con l’autogol non si aiuta di certo

è una serata in cui servono più i muscoli, e lui non regge un contrasto neanche per sbaglio. Un paio di buoni passaggi in verticale, ma nient’altro. Pochissimo: la sua heatmap sembra quella di un centrocampista. Tocca più palloni nella metà campo della Roma che in quella viola. Non gli arriva un pallone giocabile, quei pochi che arrivano comunque li sbagliaun disastro sotto ogni punto di vista. La partita la fa praticamente sempre la Roma. Il problema è che i giallorossi non si costruiscono un’azione da gol che sia una e, soprattutto, si fanno bucare in verticale con una facilità terrificante. Prova dare subito la scossa coi cambi, non ci riesce, e la barca fonda mentre è in fiamme. E ora ci sarà da capire cosa vorrà fare la dirigenza