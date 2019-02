"Baruffe e guerra tra manager per Nicolò Zaniolo". Così oggi Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport racconta come "si sta definendo una transazione tra il vecchio procuratore, Stefano Castelnovo, e la famiglia del ragazzo per una questione legata ai diritti d’immagine, che il primo – perduti quelli sportivi a vantaggio di Claudio Vigorelli – vanta fino al 2020. L’accordo potrebbe arrivare presto", un caso tra agenti per il centrocampista della Roma.



Ma non basta. "Negli ultimi tempi la famiglia è assediata da manager (e società estere) che vogliono la procura di Zaniolo promettendo tanto. Il più importante è Mino Raiola, ma non è il solo. Anzi. Il papà Igor Zaniolo è chiaro: «Resteremo con Vigorelli»", scrive La Gazzetta.