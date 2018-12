Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Inter: “Siamo in un momento difficile, con tanti infortunati. Ma noi abbiamo fiducia in quelli che oggi scenderanno in campo, il calcio è così: tutti devono farsi trovare pronti. Panchina? L’ho detto tante volte, la fiducia nel mister è la stessa di quando lo abbiamo scelto per guidare la nostra squadra. L’anno scorso ha fatto bene, con terzo posto e semifinale di Champions. Le responsabilità non sono sue, noi siamo al suo fianco”.



Difficile vincere a Roma?

“Sono tanti anni che non si vince, io lavoro ventiquattro ore al giorno per questo. Sento i tifosi per strada, loro hanno voglia di trionfare. Non voglio promettere nulla, il mio unico obiettivo è renderli felici. Una società è ciò che i tifosi sono”.



Schick? E soprattutto: cosa aspettarsi dal mercato di gennaio?

“Abbiamo fiducia anche in Schick, calciatore fortissimo. Ha grandi doti, diventerà un calciatore importante per questo club. A gennaio il mercato è difficile, non c’è tempo per l’occasione: bisogna essere bravi a prendere il giusto profilo. Abbiamo un po’ di tempo per capire dove intervenire, sicuramente noi lavoriamo su tutti i ruoli”.