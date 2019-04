Tra gli ultimi atti di Monchi come direttore sportivo della Roma c'è stato quello di raggiungere un accordo per l'arrivo a giugno di Guedes, difensore brasiliano classe 1999. Il centrale alto 1 metro e 95, che andrà in scadenza col Santos, avrebbe firmato un pre-contratto con il club giallorosso ma col ritorno al Siviglia, ora Monchi vorrebbe portare con sé anche Guedes. Entro la prossima settimana sono attesi sviluppi definitivi, col Santos che ha ormai perso le speranze di poter rinnovare il contratto del suo giovane difensore.