Roma, Dybala resta ma De Rossi chiede colpi: da Boga a Danso, chi può arrivare

Getty Images

Pauloha scelto di rimanere alla. Una scelta di cuore con la Joya che messo da parte 75 milioni in tre stagioni e ha deciso di continuare la sua avventura con la maglia giallorossa. Iavrebbero risparmiato volentieri sull’ingaggio del numero 21 che dopo circa 15 presenze salirà a 9 milioni a stagione. Ma non hanno ceduto alla bassa proposta dell’Al-Qadsiah da 3 milioni. Oradeve tuffarsi sul mercato per rinforzare la rosa. Il tempo stringe e il 30 agosto è sempre più vicino. Servono dei giocatori che si sposino con le idee tattiche di Daniele De Rossi.

– La permanenza di Dybala cambia i piani ma non troppo. De Rossi aveva già chiesto l’inserimento di un’ala d’attacco e per questo un colpo potrebbe arrivare in quella porzione di campo.che viene valutato circa 20 milioni dal Nizza. In secondo piano occhi su Pardo e Riquelme. Smentito l’interesse per Ngonge.– In caso di addio di Edoardo Bove verrà fatto anche un colpo a centrocampo. Piaceche ha intenzione di lasciare il Borussia Monchengladbach ma c’è la forte concorrenza del Milan. Occhi su Prati e Souamaré. Il Leicester per il francese spara alto ma nelle ultime sembra aver aperto anche al prestito.

– Il pacchetto arretrato deve subire dei cambiamenti. Partito Kumbulla c’è bisogno di un altro centrale. Cresce l’ottimismo per. Austriaco del Lens che Ghisolfi conosce molto bene. Il ds francese lo portò in Ligue 1 nel 2021. L’altro nome sulla lista è quello di Djalò. La Juventus ha aperto al prestito e l’ex Lille è ai margini del progetto di Motta. Entrambi gradiscono la destinazione e hanno dato l’ok per il trasferimento. Abbandonata per ora la pista Badé. Il pacchetto arretrato ha bisogno di rinforzi e un investimento verrà fatto anche a destra. Lorenz Assignon continua ad essere l’obiettivo numero uno. Sullo sfondo resta sempre Abdulhamid.