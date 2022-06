Niente riscatto, almeno per ora. La decisone della Roma sul ritiro di Sergio Oliveira è stata chiara: i giallorossi hanno preferito non versare al Porto i circa 13,5 milioni di euro previsti dagli accordi presi a gennaio. Una cifra ritenuta troppo alta da Tiago Pinto, che per il centrocampo della prossima stagione ha già chiuso l'arrivo di Matic e sta trattando col Sassuolo per il ritorno di Frattesi. Futuro segnato per Oliveira, quindi? Non è detto. Da qui in avanti si può aprire un nuovo discorso...