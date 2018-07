Dopo il trasferimento di Malcom al Barcellona, i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante di pari valore o superiore. Uno dei tanti nomi usciti in questi giorni è, David Neres, brasiliano classe 1997 dell'Ajax, nell'ultima stagione in Eredivisie ha giocato 32 partite segnando 14 gol e ha fornito 13 assist. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva, Marc Overmars, ds dell'Ajax per sapere se ci sono possibilità di vederlo in giallorosso nelle prossime settimane.



Direttore, avete ricevuto proposte dall'Italia per Neres in questi giorni?

"Le dico che non abbiamo intenzione di cedere David Neres".