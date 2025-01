Getty Images

Roma, Paredes nervoso: non saluta Ranieri dopo il cambio e se la prende con una bottiglietta

Federico Targetti

10 minuti fa



Leandro Paredes, centrocampista argentino della Roma, è stato protagonista di un episodio di nervosismo al momento del cambio deciso dal tecnico Claudio Ranieri all'ora di gioco della gara di Europa League contro l'Eintracht Francoforte.



Il campione del Mondo non ha salutato il suo tecnico dopo la sostituzione e ha lanciato via i guanti e una bottiglietta dopo essere uscito. Nei giorni scorsi alcune voci lo volevano vicino al Boca Juniors, oggi pomeriggio sono circolati presunti messaggi al presidente Riquelme in cui Paredes ammetterebbe la voglia di tornare in Argentina. La gara è stata ben giocata, ma questo episodio potrebbe avere delle ripercussioni negli ultimissimi giorni di mercato.