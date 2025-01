AFP via Getty Images

Roma, le possibili avversarie ai playoff. E agli ottavi può esserci la Lazio

5 minuti fa



Spalle al muro, la Roma risponde da grande e batte 2 a 0 l’Eintracht Francoforte con Angelino e Shomurodov. La vittoria vale il quindicesimo posto e il passaggio – che non era scontato a 90’ dalla fine – ai playoff. La squadra di Ranieri ora si candida a essere una mina vagante del torneo e si appresta a un confronto in due gare che varrà il passaggio agli ottavi.



In attesa dei sorteggi in programma il 31 gennaio per i playoff, prima di quello del 21 febbraio per ottavi, quarti, semifinali e finale, la Roma sa già chi potrà affrontare. I giallorossi sono accoppiati con il Viktoria Plzen e il sorteggio stabilirà se italiani o cechi se la giocheranno contro il Porto o gli ungheresi del Ferencvaros. Un doppio confronto quindi complicato e da prendere con le molle, soprattutto se l'urna dovesse regalare i portoghesi a Ranieri. Ma occhio perché agli ottavi potrebbe profilarsi una sfida all'Athletic o addirittura un derby con la Lazio