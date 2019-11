Al termine del match perso contro il Borussia Monchengladbach, il centrocampista della Roma Javier Pastore ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La delusione è forte perché non ce l'aspettavamo. Abbiamo fatto una grande partite nella ripresa creando molte occasioni ma non siamo riusciti a fare il secolo gol. Il pareggio ci stava bene perché loro sono una squadra forte che sta facendo bene in campionato. Fa male ma dobbiamo andare avanti".



Qualche errore nell'ultimo passaggio?

"Abbiamo sbagliato alcune giocate chiare o qualche contropiede, abbiamo giocato tante partite di seguito, può essere che anche la fatica ci abbia giocato contro. Non dobbiamo però trovare scuse, alleniamoci per cercare di segnare di più".



Ora vi giocate tutto a Istanbul?

"Ora ci dobbiamo giocare tutto nella prossima partita. Lo sappiamo e dobbiamo fare una grande partite con grinta e voglia di vincere".