Pessime notizie in arrivo per Mourinho e tutto il suo staff. Nella gara tra Roma e Servette, valida per il secondo turno di Europa League, Pellegrini è stato costretto ad uscire dal campo anzitempo a causa di un infortunio muscolare. Come anticipato da Sky Sport e confermato da Calciomercato.com, il capitano giallorosso resterà infatti fuori un mese a causa di un problema al flessore della coscia. Altro problema fisico dunque per Pellegrini, che nel mese di settembre aveva saltato due partite con la Roma a causa di un problema agli adduttori.



TUTTE LE SFIDE CHE SALTERA’ – Lorenzo Pellegrini salterà dunque la sfida che vedrà coinvolti i giallorossi contro il Cagliari domani pomeriggio. Dopo la sosta, il capitano della Roma non sarà protagonista dei match casalinghi contro Monza e Slavia Praga, oltre che della partita a San Siro contro l’Inter. Pellegrini rischia di non essere a disposizione nemmeno contro il Lecce il prossimo 5 novembre, Probabilmente, si tenterà il recupero per la sfida di Europa League a Praga o, al meglio, per il derby contro la Lazio del 12 novembre.