Ricordate Fernando Lucas Martin? Ha giocato nel 2015-2016 con la Sampdoria attirando pure l'interesse dell'allora ds romanista Sabatini. Alla fine il brasiliano optò per i milioni dello Spartak Mosca, ma ora le strade del centrocampista brasiliano e della Roma potrebbero incrociarsi di nuovo. Qualche giorno fa, infatti, Fernando è stato avvistato nella capitale. Ufficialmente per una visita a Villa Stuart vista una fastidiosa tendinite, ma il suo profilo da "mastino" del centrocampo piace a Massara. Il 27enne, infatti, vorrebbe tornare in Italia. Valore del cartellino, circa 15 milioni.