Sandro Pochesci, ex allenatore della Ternana, dice la sua, a MC Sport, sulla scelta della Roma di puntare su Fonseca: "Fonseca alla Roma non c'entra niente, c'era bisogno di un altro progetto. Avrebbe dovuto prendere Giampaolo, che insegna calcio. Come fai a provare a prendere Conte se non hai una lira? Avrei fatto allenatore De Rossi".