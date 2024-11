AFP via Getty Images

La prima didopo il ritorno sulla panchina dellanon è andata nel migliore dei modi e i giallorossi sono, infatti, stati sconfitti per 1-0 dal. Al termine della sfida, il tecnico romano ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni:- “Se andiamo indietro, noi. Abbiamo giocato contro una squadra che lotta per il campionato. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, la voglia e la determinazione di prendere la giusta via c’è stata. C’è da lavorare ma sono soddisfatto”.

- “Nel secondo tempo abbiamo avuto più palla noi, ma abbiamo visto che in alcune occasioni Lukaku stava in mezzo da solo, o a volte con due dei nostri., per far girare palla e poi ripartire”.- “. Lui ha un cilindro da cui può tirar fuori qualsiasi cosa. L’ho mandato in campo perché stava bene e non sentiva dolore. In settimana dovrebbe recuperare ancora meglio e vediamo poi per il Tottenham”.– “. Devono prima di tutto aiutare sé stessi e poi gli altri.. Nel primo tempo il Napoli ha tenuto più palla, mentre nel secondo noi. Io devo lavorare e loro lo sanno, non dobbiamo stare a piangersi addosso”.

Queste le parole rilasciate a DAZN: "Non c’è un sistema di gioco basico, bisogna capire quando chiudere bene. Abbiamo fatto alcuni errori ma una gara dignitosa. Il Napoli lotta per i primi posti, noi siamo in un momento delicato e devo dire che la squadra ha fatto il suo. Nel primo tempo abbiamo lasciato più iniziativa al Napoli, nel secondo tempo abbiamo avuto noi più possesso palla. La squadra può fare anche il 3-5-2, dipende dagli interpreti, perché poi bisogna spingere soprattutto sugli esterni. Abbiamo lottato su ogni pallone come avevo chiesto.".