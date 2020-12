Claudio Ranieri, allenatore della Roma, parla al sito ufficiale blucerchiato dopo il ko contro il Sassuolo: “Risultato che lascia l’amaro in bocca. Ci sono stati errori nostri e poi anche sfortuna, in una partita bella e combattuta. Peccato, ma non meritavamo assolutamente di perdere. L'espulsione di Keita? All’arbitro con noi non gliene va bene una, ricordando le sviste di Ayroldi a Cagliari. Dai il giallo e poi vedrai se è rosso o meno, no? Però sono soddisfatto della prestazione. Colgo occasione per fare un augurio di buon Natale, sperando in un nuovo anno diverso. E soprattutto che il covid sparisca e i tifosi possano tornare allo stadio”.