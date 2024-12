Roma, Ranieri: “I giocatori mi devono aiutare, non posso sbagliare nulla”

Getty Images

Claudio Ranieri sorride per la vittoria della Roma. I giallorossi hanno vinto 3-0 contro il Braga in Europa League, una partita a senso unico che l’allenatore ha commentato così dopo il fischio finale: “Prestazione positiva - ha detto a Sky Sport - ma a volte abbiamo portato troppo palla. In generale abbiamo spinto e cercato di divertire il pubblico; e quando succede questo arrivano anche i gol”.



LA ROMA SCOPRE SAUD ABDULHAMID, IL TRENO CHE HA AFFONDATO IL BRAGA



RANIERI SU ABDULHAMID - “So che Saud in allenamento è una freccia da quando sono arrivato, così ho pensato di provarlo. E questo è un bene per la Roma. Sono contento per Pellegrini, in allenamento stava riprendendo confidenza con la porta. Era importante per lui".

- “La cosa più importante è far ritrovare l’entusiasmo alla squadra,. Siamo all’inizio, abbiamo ancora tanto da migliorare”.- “. Ora deve capire quando correre con la palla e quando giocare a due tocchi".