Federico Fazio era vicino al Cagliari, ma ora la trattativa sembra del tutto tramontata visto l’affare Godin a un passo dalla chiusura. L’argentino non sembra rientrare più nei piani della Roma e come scrive il Corriere dello Sport avrebbe ricevuto una proposta dalla Sampdoria. In blucerchiato troverebbe di nuovo Claudio Ranieri, suo ex allenatore.