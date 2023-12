Chris Smalling continua a essere un fantasma a Trigoria. Il centrale inglese è fermo da inizio settembre per un'infiammazione ai tendini e all'orizzonte potrebbe esserci anche un intervento chirurgico. Un'eventualità che la Roma starebbe studiando con attenzione per risolvere in via definitiva il problema, col giocatore che però non sembra affatto convinto della strada. Per questo il suo rientro in campo resta circondato da punti interrogativi, con la data di gennaio inizialmente prevista che intanto potrebbe slittare ulteriormente almeno fino a febbraio.