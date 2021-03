Oggi la Roma è tornata nuovamente ad allenarsi a Trigoria, e dopo un mese di stop, finalmente Chris Smalling è ritornato ad allenarsi con il gruppo, così come Bryan Reynolds. Continua invece il lavoro differenziato per Edin Dzeko, così come per Ibanez, Santon e Calafiori. L'inglese potrebbe giocare mercoledì con la Fiorentina o al massimo domenica contro il Genoa.