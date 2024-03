Roma, Tammy Abraham vede la luce: quando torna, la data del rientro

Enrico Turcato

Una lunghissima assenza, dalla Roma, dal campionato, dal fantacalcio. Tammy Abraham si è fermato nell’amara notte del 4 giugno: il successo contro lo Spezia dopo le lacrime di Budapest. E da lì non è più rientrato. Un brutto infortunio che ha stravolto i piani mercato giallorossi e cambiato il futuro dell’attaccante britannico. Ora che il recupero totale appare imminente, De Rossi spera di poterlo utilizzare a breve e di sfruttarlo come vera alternativa al duo Lukaku-Dybala.



L’INFORTUNIO – L’attaccante inglese si è infortunato il 4 giugno 2023 durante Roma- Spezia, ultimo turno di campionato. L’esito degli esami è stato durissimo: lesione del totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La torsione del ginocchio è stata importante e il danno molto serio. Tanto che Abraham dopo otto mesi deve ancora riprendere a lavorare pienamente con il gruppo. Si è rivisto in campo, ma con allenamenti ancora personalizzati.



DOPO LA SOSTA - La complessità dell’infortunio ha obbligato il giocatore a procedere con tutta la cautela del caso, svolgendo un iter riabilitativo sicuramente non semplice. Inoltre l’orientamento della Roma - da sempre - è quello di non spingere i propri tesserati ad accelerare i tempi di rientro. Così Abraham pare prossimo al rientro in gruppo durante la sosta per gli impegni delle Nazionali: dovrebbe quindi tornare a disposizione da inizio aprile. Un recupero attesissimo.



SOGNANDO IL DERBY – Idealmente Abraham potrebbe ambire alla convocazione per il match con il Lecce di lunedì 1 aprile, anche se appare più probabile che il vero rientro avvenga la settimana successiva, proprio per il derby contro la Lazio, in programma il weekend del 6/7 aprile.



LISTA UEFA - Il nome di Tammy Abraham compare anche nella lista UEFA consegnata dalla Roma ad inizio febbraio. L’attaccante inglese sarà dunque a disposizione di De Rossi per la fase finale dell’Europa League 2023/24, ma il suo ritorno sul terreno di gioco in ambito europeo dipenderà ovviamente anche dal cammino che i giallorossi riusciranno a fare. Nella doppia sfida con il Brighton non ci sarà, ma nel caso di passaggio del turno potrebbe essere disponibile per i quarti di finale.