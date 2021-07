Una prima amichevole stagionale blindatissima per la Roma, che tra le mura di Trigoria batte il Montecatini 10-0. E' proprio la squadra ospite a far filtrare sui propri canali social le prime immagini dell'evento. A fine match è invece la Roma a comunicare il risultato ufficiale. Marcatori Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, un autogol, Zaniolo (rig), Zalewski e Diawara. Out Dzeko.