Roma, ufficiale la rescissione del contratto di Karsdorp. Da Mourinho a De Rossi e Di Francesco: tutte le discussioni

Ricknon è più un giocatore della. Il club giallorosso con un comunicato ufficiale ha annunciato la risoluzione del contratto: “L'AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rick Karsdorp. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022. "Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao Roma!", ha detto Karsdorp. Il Club ringrazia Rick per il suo contributo e la sua dedizione all'AS Roma e augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune nella prossima destinazione”. Il terzino era finito ai margini della squadra dopo il grave errore contro il Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League e non solo. Infatti, al momento della sua uscita dal campo in quella partita ha applaudito ironicamente la Curva Sud. Un gesto che non è passato inosservato a Daniele. Il mister ne aveva parlato in conferenza stampa la settimana scorsa: “Escludere Karsdorp è stata una mia decisione che ho preso a causa di fattori tattici, tecnici e caratteriali”. Ma DDR non è l’unico ad aver avuto problemi con l’ex Feyenoord

– Nel 2022 poco prima dell’inizio del Mondiale in Qatar,mise fuori rosa Karsdorp. Il motivo? José accusò di tradimento l’olandese al termine del match contro il Sassuolo pareggiato 1-1: “Siamo stati traditi dall’atteggiamento non professionale di un giocatore. Gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio”. Il riferimento era proprio all’olandese che entrò con troppa superficialità e fu protagonista in negativo nell’azione del pari di Pinamonti. Dopo l’accaduto alcuni tifosi della Roma andarono sotto casa die lo aspettarono in atteggiamenti poco amichevoli. Qualche mese dopo Rick fu reintegrato in rosa e concluse l’annata con i giallorossi conquistando la finale di Europa League.

– La storia dialla Roma è turbolenta e il giocatore fu protagonista di una lite anche con Eusebio Di Francesco. Il litigio tra i due ci fu poco prima di una sfida di Champions contro il Real Madrid nel 2018 e l’attuale tecnico del Venezia decise di mandarlo in tribuna nel match contro il Bologna per degli atteggiamenti poco professionali dentro e fuori dal campo.