Roma-Sassuolo è importante per la corsa Champions dei giallorossi ma servirà anche ad avvicinarsi ai prossimi impegni della squadra di Mourinho. Sarà una settimana piena infatti, visto l'impegno con la Real Sociedad in Europa League e il derby con la Lazio di domenica. Mou fa la conta e spera: nella gara di oggi infatti Gianluca Mancini, diffidato, in caso di nuovo cartellino giallo, verrebbe squalificato e non potrebbe giocare nella sfida più attesa dell'anno. Ecco perché il centrale inizierà il match dalla panchina.