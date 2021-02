Il centrocampista della Roma, Gonzalo Villar ha dichiarato in un'intervista al quotidiano spagnolo As: "Anche se sarebbe bello è un errore pensare allo scudetto, il nostro obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions League. Finora siamo stati quasi sempre impeccabili, ma abbiamo fallito gli scontri diretti. Il caso Dzeko? La Roma è un come una famiglia, lo spogliatoio e tutte le altre componenti del club vanno in un'unica direzione".