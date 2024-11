Romamania, nulla per cui esaltarsi: Juric coraggioso con Cristante e Pellegrini, ma questa Roma mette malinconia

Redazione Calciomercato

- leggendo la classifica l'effetto è esattamente il contrario - ma il segnale di vita arrivato con il Torino non era scontato. E prolunga, almeno fino a Verona la permanenza del tecnico croato sulla panchina, in questo strano gioco del destino che lo metterà subito di fronte un'altra sua ex squadra.. I più solidi continuano a essere Svilar e Ndicka, mentre Dybala ha finalmente regalato la sua prima perla stagionale, confermando che più lo si tiene vicino all'area di rigore avversaria e meglio è.. Ci sta che l'argentino resti fuori dopo un avvio di stagione senza acuti, ma il talento del ragazzo non può essere del tutto trascurato, anche per proteggere l'ingente investimento fatto su di lui in estate.

Soprattutto dopo i litigi tra allenatore e spogliatoio, confermati davanti ai microfoni. È come se il tecnico si fosse allineato ai tifosi, che continuano a fischiare i due senatori romanisti non appena mettono piede in campo. Gli stessi tifosi che vorrebbero un altro allenatore in panchina, non tanto perché si speri davvero di rimettere in piedi la stagione facendosi guidare da chissà chi, ma per vedere un segnale di vita da parte della società sempre più assente.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

. È appena iniziato novembre eppure l'atmosfera è già quella di un finale malinconico di campionato. Di quelli che da queste parti si sono ripetuti sin troppe volte.