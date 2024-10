Romamania, fermarsi al rigore negato serve a non guardare in faccia la realtà e l'ombra di De Rossi tormenta Juric

Redazione Calciomercato

. E ci sta, perché nel calcio all’epoca della Var, quel tipo di contatti rivisti al replay portano quasi sempre al tiro dal dischetto.Dopo aver perso con la quinta in classifica del campionato svedese,. La Roma segna troppo poco, se fa gol è quasi sempre per merito di Dovbyk e neanche questo è un bel segnale. Dopo sette gare si ritrova dietro a tutte le competitor per la Champions tranne l’Atalanta, pur avendo affrontato fin qui un calendario piuttosto morbido.

Ne parla come uno che ci crede e quindi va ascoltato, ma l’impressione è che lo dica anche per auto-convincersi e allontanare quell’ombra scura che aleggia sulla Roma in una stagione apparentemente segnata in partenza.Alla ripresa dopo la sosta le prossime due avversarie in campionato saranno Inter e Fiorentina. Il livello si alza, ma c’è già da rincorrere. Idem in Europa, dove non sono ammessi altri passi falsi.

. Pellegrini gioca per far cambiare idea ai contestatori e non può essere sereno. El Shaarawy si conferma un altro su cui non si può contare per tutta la stagione, Celik e Angelino sono costretti a scendere in campo ogni tre giorni perché mancano sostituti all’altezza e pagano inevitabilmente dazio. La rosa, insomma, non dà garanzie, soprattutto se paragonata a quelle delle rivali.

Insomma, gira e rigira, si torna sempre lì, agli errori di una società che ha iniziato a costruire in ritardo la nuova squadra, seguendo le indicazioni di un tecnico scaricato dopo quattro partite, ha perso la fiducia dei tifosi e ora naviga a vista, in attesa di trovare nuovi dirigenti e scegliere se e quando dover cambiare ancora allenatore..