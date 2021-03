, incapace di leggere le mosse dell'avversario, nell'occasione piuttosto basiche e costruite sul classico copione 'ripartenza o palla lunga', nell'occasione sul centravanti grande e grosso. A proposito: subire un rigore sul contropiede di Pellè – no, dico Pellè - ha talmente dell'incredibile che ancora adesso penso che non sia accaduto.E sempre di più mi convinco che i limiti di Fonseca siano poi i limiti della squadra. Il 'bel gioco' tanto reclamizzato ancora una volta ha portato a zero occasioni da gol, nonostante la squadra fosse evidentemente – e incredibilmente – sbilanciata.Ed ecco che tutto diventa troppo fragile per non subire il 'palla rubata e ripartenza' che a Parma ha poi deciso la partita.. Squadra già parecchio offensiva così, alla quale Fonseca aggiunge la coppia Villar-Pellegrini. Il secondo, assolutamente carente sul piano del pressing e del ritmo. E non finisce qui: in difesa via Cristante e allora perchè non mettere lui (o Diawara che aveva fatto bene) al posto dello spompatissimo Pellegrini? E qui si torna alle responsabilità di Fonseca che – ancora una volta – ha 'firmato' una squadra inconcludente, incapace di battere il Benevento in dieci, che subito dopo ne ha preso 3 in casa dal Verona e 4 in casa dalla Fiorentina., legati ai calendari ristretti e al fatto di aver giocato (quasi) un campionato e mezzo di fila. Le carenze di personalità della squadra sono però evidenti, così come una certa confusione tattica che a volte si materializza nell'inconcludenza vista a Parma.