La Champions League è entrata nel vivo e con essa è ricominciata la parata di stelle nei migliori stadi europei: ieri in campo Barcellona, Atletico Madrid, Liverpool-PSG e l'Inter, protagonista di una rimonta mozzafiato in casa contro il Tottenham. Ma quanto è costato ai vari club assemblare le loro rose per il 2018/19? Lo rivela il Cies, osservatorio sul calcio, con uno studio che rivela la spesa effettuata da ciascuna società per strutturare il proprio parco giocatori.



TOP 5 - A guidare questa speciale classifica è il Manchester City: 976 milioni di euro per mettere a disposizione di Guardiola un team da urlo, quasi 200 milioni in più di quanti ne sono serviti a PSG (788) e Manchester United (786). Giù dal podio il Liverpool (705) e il Barcellona (691), sesto posto per il Chelsea (673).



BIG SERIE A - Al settimo posto troviamo la prima delle italiane, la Juventus: con l'ingaggio di Cristiano Ronaldo sono 532 i milioni di euro investiti per creare la rosa 2018/19, quasi 100 in più del Real Madrid (447). Per trovare altre squadre del nostro campionato bisogna scendere fino al 13esimo posto, dove si trova l'Inter con i suoi 339 milioni: circa 100 in meno dell'Arsenal e 50 in meno dell'Everton, ma 8 in più del Monaco e 9 in più dell'Atletico Madrid. Subito dopo i Colchoneros, un trittico della Serie A: il Milan (302) è costato più di Napoli e Roma, rispettivamente 296 e 295 milioni. Chiudono la top venti il Leicester il Borussia Dortmund, out il Valencia avversario della Juventus (21esimo con 258 milioni).



LE ALTRE ITALIANE - E le altre italiane? La Lazio gravita al 32esimo posto (163 milioni), la Fiorentina 41esima (111) subito davanti a Sampdoria (110), Torino (103) e Udinese (95). Più indietro l'Atalanta (49esima, 81 milioni), il Sassuolo (80), il Cagliari (61) e il Bologna (59). Nella top 100 ci sono anche Genoa (44), Empoli (28), Chievo (24), Spal e Parma (22) e Frosinone (13).