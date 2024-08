Roma, tutto rientrato? Cristante si allena in gruppo dopo la lite con De Rossi

Getty Images

. Il clima, in casa giallorossa, non è sicuramente tra i più rosei, dopo la lite occorsa tra il tecnico Daniele De Rossi e il centrocampista Bryan Cristante.Nella giornata di ieri, com’è stato riportato anche da Il Messaggero, De Rossi ha richiamato il suo giocatore, urlandogli che se ci si ferma in allenamento (Cristante si è fermato per un colpo ricevuto durante la seduta) poi lo si fa anche in partita. La reazione di Bryan è stata veemente, i due hanno cominciato a litigare, ma, poi, come accade in queste situazioni, la vicenda si è spenta con la conclusione della seduta.

Lavoro a parte invece Edoardo Bove e Tammy Abraham: i due non hanno preso parte alla seduta svolta dai compagni e hanno svuotato gli armadietti nello spogliatoio di Trigoria. Il loro futuro è lontano da Roma, Eintracht e Milan li attendono.