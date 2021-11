Intervistato da Dribbling, trasmissione di Rai Sport, Karl-Heinz Rummenigge racconta un paio di aneddoti relativi a Giovanni Trapattoni: "Ho conosciuto Giovanni nell’ultimo mio anno in nerazzurro, una stagione non semplice perché ho avuto problemi a una gamba. Alla fine è stato lui a decidere che il mio contratto non sarebbe stato rinnovato. Per me è stato difficile da accettare".



E ancora: "Poi anni dopo l’ho chiamato per allenare il Bayern Monaco. Siamo andati io, Beckenbauer e Hoeness a Milano a incontrarlo, abbiamo pranzato insieme con lui e con la moglie Paola. Lui mi ha chiesto di parlarmi a quattr’occhi nel suo soggiorno, lì mi ha detto: “Non capisco, sono stato io a negarti il rinnovo del contratto, adesso mi chiedi di andare al Bayern“. Io gli ho spiegato: “Quando tu hai preso quella decisione io avevo il tendine d’Achille rotto, quindi dovevo restare fermo cinque-sei mesi: ho capito la tua scelta, non ti preoccupare. È stata dura lasciare l’Italia in quel periodo, ma ora la situazione è diversa”".



E infine: "Giovanni mi è rimasto nel cuore e la gente lo amava, perché lui è più tedesco dei tedeschi. Poi c'era il numero di "Strunz" che faceva ridere anche in Germania, non solo in Italia. Lo amavano tutti perché aveva dato un calcio nel c... a un giocatore che aveva fatto delle dichiarazioni alla stampa che non andavano fatte".