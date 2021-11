Karl-Heinz Rummenigge dice la sua sull'Inter alla Gazzetta dello Sport: "Poteva vincere il derby col Milan, ma fa niente perché il campionato è ancora lungo. L'importante è non aver perso, è interessante come anche dopo l'addio di Conte società e squadra marcino bene. Il Milan e il Napoli, che è una sorpresa, vanno forte, ma l'Inter ha le capacità per difendere il suo scudetto nonostante le cessioni importanti. Se ne sono andati giocatori di peso, è indubbio, ma è stato fatto un mercato intelligente ed è stato pescato l'allenatore giusto. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro molto interessante ed è molto bravo, l'avevo già intuito in passato. Abbiamo giocato due volte contro la Lazio in Champions League: anche se il Bayern ha sempre vinto, si è vista la mano di Inzaghi, come in tutti gli anni in cui è stato a Roma. Anche all'Inter si vede il suo buon lavoro, in campo e tatticamente".