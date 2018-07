Tanti dubbi una sola certezza: l'avventura dialè sempre più vicina alla conclusione. Il centrocampista cileno è il sogno di mercatoche vorrebbe riportarlo in Italia completando un reparto centrale del campo già rinforzato dall'arrivo di. Dal club bavarese continuano ad arrivare segnali positivi e anche nella notte dagli Stati Uniti dove il Bayern è in tournèe è arrivataParlando in conferenza stampa l'amministratore delegato del club,, ha confermato come nelle prossime mosse di mercato del club ci sia l'intenzione di cedere almeno un centrocampista. Il riferimento a Vidal è evidente: "Preferiremmo fare qualcosa in quel senso, in modo che l'allenatore non subisca uno stress politico. Non posso ancora dire chi andrà via, se ci saranno delle partenze. Ma senz'altro ci lavoreremo".e gli intermediari sono costantemente al lavoro per provare a trovare una soluzione. Non sarà semplice perchècon un contratto in scadenza fra soltanto un anno. Per affondare il colpo servirà quindi l'addio diche ha richieste in Spagna e Inghilterra e per cui i nerazzurri chiedono almeno 30 milioni.del cileno spalmando gli attuali 7 milioni che percepisce in Baviera su più anni di contratto. Ma prima serve cedere, il Bayern aspetta una chiamata.