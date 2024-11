Inter, Thuram è un obiettivo reale del Liverpool: quanto vale la clausola rescissoria e cosa filtra sul futuro

vittoria segnato dacon la maglia dell’in Champions League contro lo Young Boys. Marcus vuole rompere l’incantesimo già dalla prossima trasferta in casa del Verona perché dopo un inizio straordinario da 7 centri in 7 partite ora è arrivato il momento di tornare a determinate sotto rete. La sensazione è che basti una scintilla per far divampare il fuoco, d’altronde le prestazioni sono sempre state all’altezza della situazione."Io amo questo stadio, io amo San Siro", ha detto con un enorme sorriso in zona mista dopo Italia-Francia.: dai compagni di squadra al mister, dai tifosi a chi lavora per il club. Trascinatore dentro e fuori dal campo e uno degli uomini copertina dell’ultimo scudetto vinto.La crescita di Thuram è stata netta, bella, entusiasmante. Da occasione a parametro zero a uno dei migliori attaccanti a livello europeo in poco più di un anno.Ora resta da capire se diventerà qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. I Reds potrebbero tentare il nazionale francese conma potrebbe non bastare perché Marcus è sempre più convinto della scelta di sposare il progetto nerazzurro. Questa è la posizione del numero 9 in attesa di capire quella dell’Inter che sarà certamente influenzata dall’aspetto economico considerando che una eventuale cessione dell’ex Borussia Monchengladbach farebbe registrare una maxi plusvalenza.