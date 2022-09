Prima del match tra Salernitana e Lecce, il presidente Iervolino ha parlato a Sky:



"Sono molto felice per la convocazione in Nazionale di Mazzocchi, ci ho sempre creduto: è un grande professionista, bravo ragazzo e un mio pupillo. E' un esterno di centrocampo fortissimo, sia a destra che a sinistra. Si è legato subito alla città, alla tifoseria ed al progetto. Ero triste sapendo di una sua partenza, invece è rimasto è sono molto contento".



"Attacco? Abbiamo fatto tanti acquisti in estate, ogni reparto: Lovato, Pirola, Vilhena, Dia è fortissimo, Piatek lo conosciamo bene, ma anche Valencia e Botheim. I gol stanno arrivando, sono felice".



"Juve? Il gol c'era, è un errore grossolano del VAR e l'ho subito ammesso. Ho provocato dicendo di rigiocarla, è stata una bellissima partita e l'avrei rivista volentieri. La squadra è storica, con una tifoseria straordinaria, possiamo arrivare in alto ma a piccoli passi. L'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata ma abbiamo fatto dei passi per fare sempre meglio. Puntiamo a fare spettacolo su ogni campo".