Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, parla in conferenza stampa, a margine dell'addio di Emanuele Calaiò, parlando di questa nuova stagione: "L’allenatore sapeva perfettamente come stessero le cose. Nel corso della prima riunione tecnica gli comunicammo che quasi tutti i calciatori che avevano fatto parte della rosa sarebbero stati mandati via: sul campo siamo retrocessi, bisognava cambiare. Emanuele ha svolto il ritiro perché c’è un contratto da onorare e da rispettare, non potevamo certo rescindere e poi dopo tre mesi iniziare la carriera da dirigente. E’ naturale che un professionista sia a disposizione come atleta fino a quando l’iter burocratico per un cambio di ruolo non si completa. Non mi sembra il momento di fare polemiche o vedere cose strane dietro un qualcosa che era nella mente di ognuno di noi da mesi".