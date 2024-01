Salernitana, Inzaghi: 'Fazio ko, Basic subito in campo. Polemiche arbitrali? Orsato è il migliore al mondo'

La Salernitana affronta domani il Genoa nella 21ª giornata di Serie A, il tecnico dei campani Filippo Inzaghi presenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.



CHE SALERNITANA SI VEDRA' - "Abbiamo qualche uomo in più a disposizione, ma abbiamo perso Fazio. Il modulo mi interessa poco, possiamo giocare a tre o a quattro senza problemi. Non ho ancora deciso, ho qualche ora per fare valutazioni approfondite. In noi comunque è scattato qualcosa di importante, iamo consapevoli che abbiamo raccolto molto meno di quello che avremmo meritato. Abbiamo messo in grossa difficoltà un Napoli che ha battuto 3-0 la Fiorentina come tutti avete visto. Dopo Verona abbiamo perso giocatori importantissimi per noi. Non è una lamentela, ma sono venuti meno elementi che farebbero la fortuna di qualunque allenatore. Oggi però ho visto gli striscioni della curva e vuol dire aver ricreato identità. Domani vogliamo fare una grande gara".



COME SI BATTE IL GENOA - "Ogni partita ha situazioni differenti. Nelle ultime gare i cambi erano pochi e non avevo i doppi ruoli: non mi sono mai lamentato, ma dico che se avessi avuto la panchina di domani forse avremmo costruito finali diversi. Fisicamente stiamo bene e le ultime prestazioni lo dimostrano, abbiamo preso gol su palla inattiva o in inferiorità numerica. Sono molto contento di quello che vedo, l'atmosfera è quella giusta e sappiamo che ci sono 18 finali da fare con tantissimi punti in palio. E' una grande occasione giocare tre delle prossime quattro partite davanti alla nostra gente. Da Bergamo ho visto la mia Salernitana, ora abbiamo un'anima e progressivamente abbiamo risolto i problemi".



BASIC DAL 1'? - "Quando arriva un calciatore nuovo cerco sempre di capire come sta. Raramente schiero chi è appena arrivato, ma domani giocherà perché è forte e lo abbiamo voluto fortemente. Sono molto contento anche di allenare gente come Pierozzi e Zanoli".



L'ASSENZA DI FAZIO PUO' CAMBIARE IL MODULO? - "A casa nostra vogliamo vincere, comandare a fare la partita. Sempre con rispetto davanti a un avversario ben allenato e che in panchina ha un mio grande amico. E' ovvio che contro avversarie di livello dovevamo difenderci prima e poi proporre. Domani la gara è diversa e sto ragionando su tutto. E non è la presenza o meno di Fazio a orientare le mie scelte. Sono molto contento di Lovato, a breve prenderò la decisione definitiva".



KASTANOS - "Oltre che un grande giocatore, posso dire che è un leader e che sta crescendo sempre di più. Un altro, per quel tipo di infortunio, non sarebbe stato nemmeno convocabile. Invece ama la Salernitana, ama questo gruppo e si è messo a disposizione. Ha capito il momento e il suo atteggiamento mi piace. Il dottore mi ha pregato di gettarlo nella mischia soltanto in caso di estrema necessità. L'idea originaria era quella di convocarlo per la sfida con la Roma. Io posso dire che è un giocatore che avrei voluto allenare anche in altre piazze. Sono contentissimo di lui".



IL CAMBIO DI NAPOLI - "E' stata colpa mia perché volevo vincere la partita. La mia mentalità è questa. Potevamo essere più attenti sulla ripartenza, ma se vogliamo arrivare al risultato è necessario creare un certo tipo di mentalità a costo di correre qualche rischio. E' vero, anche un punto può spostare gli equilibri. Però io devo valutare il lavoro e tutto mi lascia ben sperare. Qui mi sento molto responsabilizzato, nei miei confronti avverto un affetto pazzesco come fossimo primi in classifica. Questa piazza mi è entrata dentro, se oggi mi facessero firmare un triennale lo farei a scatola chiusa a prescindere dalla categoria pur certo che resteremo in Serie A. Amo allenare quando si creano questi presupposti e quando il gruppo mi segue e la pensa come me. Ora manca solo la vittoria e tutti lo meriteremmo per quello che abbiamo fatto nell'ultimo mese. Il processo è stato più lungo del previsto, non sapevo quali difficoltà avrei riscontrato. Ora, però, le cose sono cambiate e dobbiamo giocare 18 finali per coronare il nostro sogno".



QUOTA SALVEZZA - "Mi sarebbe piaciuto giocare ora le prime due partite della mia gestione. Io sono ottimista per natura ed ero certo che avremmo visto una bella Salernitana. La classifica non ci premia, so che abbiamo affrontato alla grande le big del campionato italiano e che ci siamo battuti alla grande".



TORTI ARBITRALI - "Voglio lasciarmi alle spalle quello che è successo. Orsato è il miglior arbitro al mondo".