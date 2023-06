L’obiettivo era già ampiamente raggiunto e la sconfitta di Cremona è indolore. La Salernitana può guardare fiduciosa al prossimo campionato, c’è infatti una base tecnica importante da cui ripartire. Bisognerà provare a trattenere i prezzi pregiati, sostituendoli bene in caso di partenza, e aggiungere gli innesti giusti.



La prima certezza è certamente l’allenatore. Dal suo arrivo nel febbraio scorso, Paulo Sousa ha cambiato mentalità e modo di giocare della squadra, portandola ad una sicura salvezza. Al trainer portoghese si aggiungono molti calciatori che faranno certamente parte della Salernitana del futuro. Morgan De Sanctis riscatterà Pirola e Dia; il senegalese sarà un pezzo pregiato del mercato, potrebbe partire ma anche restare. Poi ci sono i vari Ochoa, Gyomber, Lovato, Daniliuc, Bronn, Bradaric, Mazzocchi, Sambia, Maggiore, Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Candreva e Botheim. I pezzi pregiati, oltre a Dia, sono certamente Mazzocchi e Coulibaly. La Salernitana ascolterà offerte importanti e valuterà. Non saranno certamente riscattati Troost-Ekong, Crnigoj e Piatek; potrebbero avere chance di permanenza Nicolussi Caviglia e Vilhena. Poi ci sono i partenti. Con Fazio potrebbe arrivare la risoluzione, Sepe ha un contratto pesante per un secondo, Fiorillo andrà via, Bonazzoli ha deluso e sarà ceduto e Valencia è un investimento e andrà valorizzato magari con un prestito. In entrata la linea è la solita: giovani e forti.