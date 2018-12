Michel Salgado, ex terzino del Real Madrid, ha parlato del difficile inizio di stagione dei Blancos ai microfoni di Cadena COPE: "Il Real Madrid senza Cristiano è in un momento di transizione, non basta una persona per sostituirlo, bisogna che ci sia un cambio radicale in tutto il sistema di gioco. Se ne è andato quello che portava a casa il pane, non è che c’è un mago in grado di cambiare quello che è stato per sette anni in metà mese. Messi il migliore di sempre? Se l'argentino è il migliore di sempre? Calma! Prima di lui abbiamo Maradona e il mio 'gordito' preferito, Ronaldo (il Fenomeno ndr)".