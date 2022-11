Sarà Roma-Salisburgo la sfida dei playoff che i giallorossi dovranno vincere per avanzare in Europa League. Tramite il proprio profilo Twitter in lingua inglese, il Salisburgo ha lanciato un messaggio alla Roma in vista del doppio confronto di Europa League del 16 e 23 febbraio: "Saranno due grandi partite! Felici di giocare contro il più grande club di Roma". Che quindi non è la Lazio sconfitta 4-1 nel 2018 in rimonta proprio dagli austriaci ai quarti di Europa League.