Salvini punge il Milan con sarcasmo: "Campagna acquisti gloriosa, all'altezza del nuovo impianto..."

16 minuti fa



Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, si è lasciato andare ad una battuta sul Milan, la sua squadra del cuore, nel contesto dell'evento di presentazione della "FS Security Academy" a Milano.



"Il nuovo stadio è importante avere anche una squadra all'altezza del nuovo impianto. Quello però è oggetto di altre iniziative non da me dipendenti. Sto parlando ovviamente dei problemi dell'Inter, non della gloriosa campagna acquisti che sta portando avanti il Milan..."



Salvini si è già espresso più volte pubblicamente, sia dal vivo sia attraverso i propri canali social, sulle sorti rossonere, spesso criticando l'approccio alle partite, i risultati o, come in questo caso, le campagne acquisti. L'ultima uscita risale ad aprile, dopo l'uscita dall'Europa League ai quarti di finale contro la Roma: "Ridateci il nostro Milan, per favore! Si può perdere, ma con dignità e con la maglia sudata, non così, i tifosi meritano rispetto. Cambiare, tutto", aveva scritto.