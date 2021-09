Il tecnico della Samp Roberto D'Aversa analizza a DAZN la gara contro il Napoli, persa 4-0 dai suoi. "Venivamo da ottime gare, la problematica sul turnover non era oggi ma magari sarà domenica. Le condizioni fisiche erano ottime, lo dimostra il primo tempo contro una squadra che le ha vinte tutte tranne che col Leicester. Ospina ha fatto dei miracoli, gli episodi influenzano il risultato ma sulla condizione fisica eravamo tutti recuperati: il problema magari ci sarà con la Juventus, lì posso far giocare chi può garantire una prestazione migliore tenendo fuori chi non avrà recuperato".