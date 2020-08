Ci può contare sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire Dajeeeeeee Sampdoria pic.twitter.com/pBexJhusSJ — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) August 3, 2020

"Presidente, mi raccomando: faccia una squadra che non abbia solo come obiettivo la salvezza". Così, tramite Twitter, un tifoso ha scritto a, numero uno blucerchiato, la cui risposta non ha tardato ad arrivare: "Ci può contare, sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire. Dajeeeeeee Sampdoria".