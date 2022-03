La Juventus fa visita alla Sampdoria per la 29esima giornata di Serie A, la 10a del girone di ritorno. La cura Giampaolo per i padroni di casa si è affievolita dopo l'impatto iniziale, con i blucerchiati che hanno ottenute due sconfitte consecutive che li hanno fatti ripiombare a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Massimiliano Allegri, invece, non perde da 14 giornate in Serie A e sistemando la difesa è tornato in piena corsa non solo per il quarto posto, ma anche per lo scudetto.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sampdoria-Juventus, calcio d'inizio sabato 12 marzo alle ore 18 al Marassi di Genova, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.