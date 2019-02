Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, parla a margine di un evento con i tifosi blucerchiati: "Perdere con l'Inter è stata dura, prima della partita il mister aveva detto di voler prendere punti. Abbiamo fatto una buona gara e senza risultati, ci fa male. Non siamo preoccupati, abbiamo dimostrato di poter giocare a buon livello. Europa? Per me è sempre un obiettivo, c'è ancora tempo e dobbiamo crederci. Ora giochiamo contro il Cagliari, in casa, dobbiamo ritornare ai tre punti. Qui c'è un gran gruppo, tanti che possono giocare da titolari. Io vorrei sempre fare di più, è normale, ma non è sempre facile. Più gol, più assist, fare la differenza. Credo di essere cresciuto nella posizione, dalla prima stagione, c'è ancora tempo. Derby? Onestamente non ci ho ancora pensato, ce ne sono altre prima".