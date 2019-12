Il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella parla a Sky Sport dopo il ko interno contro il Parma: "Sapevamo che era una gara difficile, poi il loro portiere è stato bravissimo. Sicuramente da capitano sento una responsabilità importante e ci resto male perché quel rigore era importante e l'ho calciato malissimo. Tutti i rigori sono pesanti, purtroppo l'ho colpita male ed è andata così, mi prendo io tutte le colpe. Prossima con il Genoa? Il derby è sempre il derby, sicuramente nessuna delle due sta vivendo un buon momento quindi sarà molto sentita. La testa è tutto, la squadra a volte è contratta, poi fa gol e cambia tutto. Non siamo stati abituati negli anni a lottare per questi obiettivi, siamo lì e non possiamo assolutamente mollare. Archiviamo questa brutta sconfitta, da capitano mi prendo la responsabilità. Rinnovo? La fiducia della società, della squadra e dei tifosi non è mai mancata, me l'hanno fatta sempre sentire. Avevo firmato già prima del Cagliari, oggi ci tenevo a segnare e non ci sono riuscito. Spero di ringraziare la società il più presto possibile".